"Actu locale, musique et bonne humeur" : la nouvelle promesse de France Bleu

Actu locale, musique et bonne humeur". Céline Pigalle a donc choisi de travailler sur 3 axes : "De l’info au plus près de nos auditeurs, celle qui alimente leurs conversations. Et tous les services pour leur rendre la vie plus facile. De la musique pour chanter, danser et adoucir leur quotidien. Et de la bonne humeur avec notamment deux séquences de jeu quotidiennes : à 11 heures dans un rendez-vous local" explique-t-elle.

À cela, il faut ajouter l'arrivée de Valérie Damidot accompagnée d’Eric Bastien, dans un nouveau jeu quotidien "Au Taquet !" à midi. Vrai ou faux, quizz sur l’actualité, anecdotes à compléter. À midi, l’heure sera encore à la bonne humeur sur France Bleu.