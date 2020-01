Acast signe avec une nouvelle influenceuse

Ayant be soin d’un accompagnement précis pour le lancement et le développement de ses podcasts, Léa Bordier a voulu s’associer avec Acast. Ce partenariat a permis à Léa Bordier d’être aiguillée dans le développement de ses podcasts et de sa stratégie éditoriale, d’être conseillée sur les plateformes à utiliser ainsi que sur la distribution et la diffusion de ses podcasts. La plateforme l’a également aidé à diffuser ses contenus sur toutes les plateformes d’écoute. Acast lui apporte donc un accompagnement tant technologique que éditorial pour le lancement de ses podcasts. "Je suis fière de faire partie de la famille Acast qui développe de nombreux projets que j’aime écouter et qui saura m’accompagner pour le lancement de Cher Corps et de mes autres futurs projets" a déclaré Léa Bordier.