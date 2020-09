Acast s’impose sur le marché du podcast natif avec 70% des reversements publicitaires

"Le travail d’Acast porte également ses fruits auprès des annonceurs qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le podcast. Nous voyons en outre arriver tous types de typologies d’annonceurs, d’un côté des annonceurs radio qui se digitalisent et de l’autre des annonceurs digitaux qui viennent investir pour la première fois dans l’audio. L’avantage du podcast, c’est qu’il est au croisement des ces deux mondes et est une preuve que le podcast touche une nouvelle cible d'annonceurs" précise Yann Thébault.

"Acast, ce sont des amoureux du contenu. Ils l’aiment et ils savent bien le vendre et c’est assez rare de trouver une régie qui soit capable de vendre de son côté nos podcasts et de générer du chiffre d’affaires tout en nous laissant les mains libres pour des opérations de notre côté" a souligné Fabrice Florent, créateurs des podcasts, "Histoires de Darons", "Histoires de Succès" et fondateur de Mademoizelle. "Il y a aussi un très fort accompagnement de leur part sur les audiences et la mise en avant de nos podcasts".