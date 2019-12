Acast s'associe au groupe de presse EBRA

"Nous hébergeons déjà sur notre plateforme des éditeurs de renommées mondiales tels que The Guardian ou the Financial Time et sommes fiers de compter comme nouveau partenaire le premier groupe de presse régional français EBRA qui conduit depuis deux ans une ambitieuse et profonde évolution de son offre sur le numérique. Ce partenariat avec EBRA conforte la valeur ajoutée de Acast en tant que partenaire de choix pour les éditeurs de presse" a déclaré Yann Thébault, directeur général France de Acast.

EBRA est le premier groupe de presse quotidienne régionale français regroupant neuf titres référents dans l’Est de la France : Le Dauphiné libéré, Le Progrès, L’Est Républicain, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Républicain Lorrain, L’Alsace, Le Journal de Saône et Loire, Le bien Public et Vosges Matin.