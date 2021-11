Acast s'associe à Samsung pour distribuer plus de 30 000 podcasts

Samsung Free – anciennement sous le nom de Samsung Daily - sera préinstallée sur tous les téléphones Samsung Galaxy et comportera désormais un onglet "Écoute" pour les podcasts. Cela permettra aux utilisateurs d’accéder en quelques clics seulement à leurs podcasts préférés depuis la même application qui combine leur téléviseur, leurs jeux et leurs actualités.

Samsung Free a récemment été lancé aux États-Unis, et les podcasts Acast sont également distribués aux utilisateurs américains, mais c'est la première fois que Samsung propose une application podcast préinstallée sur ses appareils vendus en Europe. Samsung détient actuellement 31% du marché européen des smartphones.