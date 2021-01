Acast publie son baromètre dédié aux podcasts natifs

"Les podcasts natifs sont de plus en plus plébiscités par le grand public. Cette tendance est très marquée et s’est même affirmée sur le dernier trimestre 2020" explique Yann Thébault, directeur général France de Acast. "Le podcast natif est clairement le nouveau média qui sort gagnant de cette année 2020 qui a été compliquée. Cette accélération de son écoute nous confirme que c’est un format qui va s’inscrire dans la durée"

Les podcasts natifs cumulant plus de 200 000 écoutes par mois sont en légère augmentation représentant environ 8.5 % des audiences contre 7% au trimestre dernier. À contrario, les écoutes des podcasts natifs de moins de 50 000 écoutes mensuelles ont légèrement baissé de presque 2% mais représentent tout de même 71% des audiences globales des podcasts natifs de la plateforme.