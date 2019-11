Acast lance son programme de développement d’audience de podcasts

Grâce à cette initiative, l’équipe de Acast souhaite aider à développer l’audience des podcasteurs membres de sa communauté en faisant découvrir des émissions à des auditeurs déjà consommateurs de podcasts. Le fonctionnement est simple et basé sur la mise à disposition volontaire des espaces publicitaires invendus et disponibles, afin de les utiliser pour Faire découvrir aux auditeurs d’autres podcasts du réseau. Les podcasteurs peuvent ainsi bénéficier de la possibilité d’être mis en avant sur les podcasts se portant volontaires et participant au programme.