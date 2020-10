Acast encourage le vote avec "Acast Your Vote"

"Les podcasts aux États-Unis jouent un rôle important dans la démocratisation de dialogues sur la culture et la politique, permettant à des personnes de tous horizons de participer et d'être entendues" a déclaré Tess Neudeck, responsable du marketing aux États-Unis chez Acast. "Avec notre programme “Acast your Vote” nous voulions faire quelque chose pour les élections qui reflète cet état d’esprit - en utilisant notre plateforme pour mettre en avant les podcasts dans tout le paysage politique, et en encourageant les gens à jouer un rôle dans l'écriture du prochain épisode de l'histoire de ce pays, en votant".

En plus d’insérer des messages d’encouragement à voter dans ses podcasts, Acast publie également, dans le cadre du programme "Acast your Vote" les audiogrammes des podcasteurs et divers messages sur Instagram et Twitter pour encourager les auditeurs à voter et à consulter les ressources disponibles soulignant l'importance du vote.