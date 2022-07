Acast acquiert Podchaser, une base de données de podcasts

Podchaser a été fondée en 2016 et héberge la principale base de données mondiale de podcasts, couvrant plus de 4.5 millions de podcasts et plus de 1.7 milliards de points de données, y compris des centaines de milliers de notes et de critiques, ainsi que les annonceurs des 5 000 meilleurs podcasts du monde. Ces données uniques et exclusives, qui resteront également accessibles à tous, couvrent et alimentent l'ensemble de l'écosystème ouvert des podcasts, et sont utilisées par les auditeurs, les podcasteurs, les annonceurs et les professionnels du secteur.

"En tant que véritables acteurs majeurs de l’écosystème ouvert du podcast, Acast et Podchaser combinés, vont accélérer l'innovation et démocratiser le podcast au profit des podcasteurs, des auditeurs et des annonceurs du monde entier" a déclaré Ross Adams, PDG d'Acast