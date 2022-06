Acast annonce une nouvelle intégration avec Meta

"Lorsque les podcasteurs parviennent à développer des relations fortes avec leurs auditeurs, de grandes choses se produisent. Une des missions essentielles d'Acast est d'aider à transformer ces auditeurs en abonnés fidèles, et cette intégration avec Meta nous aide à faire de cela une réalité pour les dizaines de milliers de podcasteurs que nous soutenons à travers le monde" a déclaré Ross Adams, directeur général d'Acast.

Cette nouvelle intégration entre Facebook et Acast permettra aux podcasteurs de créer leur groupes de discussions sans avoir besoin d’aller chercher et d'ajouter manuellement chacun de ses abonnés. Ils pourront gérer leur groupe, l'utiliser pour échanger avec leurs abonnés, faire la promotion des nouveaux épisodes et ceux à venir, accéder à des insights, et bien plus encore.