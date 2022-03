Acast France s’engage auprès de l’association MaMaMa

“Le projet Acast Care permet à nos collaborateurs de revenir à l’essentiel, en mettant l’humain au cœur des relations. En tant qu’acteur majeur dans l’univers du podcast, un média de proximité, nous avons souhaité apporter notre soutien à l’association MaMaMa qui accompagne chaque jour les mères isolées. Cette première initiative est le début d’une belle aventure humaine avec l’association" a expliqué Yann Thébault, directeur général Acast France et Allemagne.

L'association MaMaMa offre aux mères isolées et en grande difficulté qui sont de plus en plus nombreuses, des colis solidaires et sur mesure avec des produits alimentaires et de produits d’hygiène de première nécessité pour subvenir aux besoins des nouveau-nés durant les 1 000 premiers jours de leur enfant.