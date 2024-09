Belgique : NRJ s'engage pour lutter contre le cancer

À l'issue de la course, Mustii, Sola, Berre, Jérémy Frérot et Helena enflammeront la scène pour un moment musical unique : "Notre mission chez NRJ, c’est de divertir nos auditeurs en musique ainsi qu’avec les contenus que nous proposons tout au long de la journée. Nous croyons fermement qu’il est possible de le faire en ayant un impact positif. C’est pourquoi cette collaboration pour la course Run To Kick est si importante pour nous. En participant à la course solidaire avec l’équipe NRJ et en organisant le concert de clôture, nous voulons offrir un moment de divertissement inoubliable tout en soutenant une cause qui nous tient à cœur. Divertir avec sens fait pleinement partie de notre engagement et cette journée en sera une belle illustration" a souligné Nicolas Fadeur, directeur des programmes de NRJ Belgique.