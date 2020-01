Acast France nomme Laïla Faïk au poste de "Traffic Manager"

Laïla Faïk s’occupera également de l’analyse des chiffres et de la résolution des problèmes techniques et opérationnels sur la livraison des campagnes publicitaires. Bien que basée à Paris, Laïla Faïk se rapporte à Kevin McCaul, Head of Ad Ops au bureau de Acast de New York. Avant de rejoindre Acast à l’automne 2019, Laïla Faïk était consultante sur l’implémentation du CRM Salesforce au sein de la société de conseil, Levana. Auparavant, elle est passée par Publicis ainsi que Spotify au sein du service Marketing afin de gérer les partenariats événementiels. En 2017, elle intègre l’Agence France Presse au sein du service Marketing et Innovation en tant que Chef de Produit où elle avait comme responsabilité la création de la nouvelle version de l’application B2B, entre autres.