Acast : 9.2 millions d’écoutes mensuelles au 2e trimestre

"Depuis le début de l’année, nous avons remarqué une accélération des écoutes de podcasts natifs et avons enregistré plus d’un tiers d’écoutes mensuelles en plus. Clairement le format du podcast prend en maturité en France et prospère de plus en plus" explique Yann Thébault, directeur général France de Acast. "Cet été semble être une période propice aux écoutes de podcasts car Acast enregistre une hausse de 20 % des écoutes par auditeurs uniques depuis le début de la période estivale. Certains formats émergent plus que d’autres. Par exemple les podcasts courts connaissent une augmentation d’écoute de 24%".

Pour ce qui est des plateformes d’accès aux podcasts le paysage évolue peu. Au 2e trimestre, Apple Podcasts arrive en première position avec 53.1% des podcasts hébergés chez Acast, écoutés via l’application suivi par Spotify qui comptabilise 13,.1%.