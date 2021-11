AETA présente ScoopyFlex, un codec ultra-portable

Évoluant à partir du produit historique d'AETA, Scoopy, le nouveau ScoopyFlex modulaire est conçu pour répondre aux besoins actuels et futurs des diffuseurs en offrant une flexibilité et des fonctionnalités avancées, telles que la 5G, le Bluetooth et le Wi-Fi intégrés, ainsi que deux connexions de réseau mobile. Avec une autonomie allant jusqu'à 8 heures, l'unité peut accueillir trois cartes SIM et gère les tâches d'enregistrement, de montage et de vidéo. Il utilise deux flux stéréo et prend en charge la voix HD.

ScoopyFlex convient à de multiples applications. L'appareil ultra-portable est idéal pour les journalistes en déplacement ou les interviews ponctuelles, garantissant des diffusions audio fiables et de haute qualité.