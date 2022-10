ACTIV organise un showcase avec Adé et Charlie Winston

C’est un véritable moment privilégié qu’offrira ACTIV à ses auditeurs ce samedi au Scarabée de Roanne. L’ex-chanteuse de Thérapie Taxi, Adé, et Charlie Winston proposeront devant une centaine d’auditeurs privilégiés, trois titres chacun en live. Ils répondront également aux interviews de Christophe (animateur du 6/9), de Fred Bompard (animateur du 9h-13h) et aux questions du public. Le showcase sera rediffusé sur l’antenne le mercredi 12 octobre à

Cet événement musical de proximité avec les auditeurs a été conçu avec la collaboration du label tôt Ou tard (Vianney, Shaka Ponk, Vincent Delerm, Cats On Trees, Noé Preszow…).