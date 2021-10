ACPM : plus de 15 millions de podcasts écoutés en septembre

Très nette domination de Choses à savoir. Avec ses 15 podcasts et ses 7 662 épisodes, le studio de Louis- Guillaume Kan Lacas a généré en septembre plus de 3 millions d'écoutes. Il laisse, loin derrière, Binge Audio, Slate, Bababam... Le podcast "Culture générale" de Choses à savoir occupe d'ailleurs la première place du classement des podcasts les plus écoutées. Mêmes causes, mêmes effets, "Culture générale" laisse, loin derrière ses concurrents avec 1 773 339 écoutes à l'international.Les autres podcasts natifs les plus écoutés sont "Transfert" de Slate, Bliss-Stories de Bliss-Stories, "Sur le fil" de l'AFP Audio et "Code Source du quotidien Le Parisien.Le principaux résultats sont ci-dessous. La totalité est accessible ICI