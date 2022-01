ACPM : les sites et applications médias très plébiscités

L’année 2021, encore très marquée par la plus longue actualité jamais traitée par les médias, le Covid-19, et rythmée par la reprise de grands événements commeles JO de Tokyo, l'Euro 2021 ainsi que les élections régionales ou le périple de Thomas Pesquet s'est terminée avec plus de 22.9 milliards de visites effectuées sur les sites et les applis médias en 2021 selon l'ACPM. Malgré ce très beau score, 2021 restera légèrement en-dessous du record historique depuis la création de l’ACPM, celui de l’année la plus inédite qui culmine à 26.2 milliards de visites et 71.8 milliards de pages vues enregistrées par ses mêmes sites et applis en 2020.

Quant à ce dernier mois de décembre 2021, il dépasse les 2 milliards de visites, boosté par la campagne électorale présidentielle, un niveau quasiment identique au mois de décembre 2020...