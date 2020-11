ACPM : les sites et applications d'actualités fortement plébiscités

Ces deux pics journaliers à plus de 100 millions de visites ont été enregistrés le 29 octobre, lendemain de l’annonce du nouveau confinement et jour de l’attentat à Nice, puis le 4 novembre, lors de l'élection présidentielle américaine. Près de 8 visites sur 10 des sites de ce périmètre sont réalisées à partir d’un écran mobile. Les applications ont enregistré également une forte augmentation de leur trafic sur ces deux journées : 17 millions de visites le 29 octobre et 20 millions le 4 novembre. Au global, lors de la première semaine du confinement (du 26/10 au 1/11), les sites d’actualités et d’Info généraliste ont accueilli près de 588 millions de visites (+41% par rapport à une semaine normée du 31/08 au 25/10), et 98 millions sur leurs applis (+38% versus une semaine normée). La deuxième semaine (du 2/11 au 8/11) reste soutenue avec 580 millions de visites sur les sites et 112 millions sur les applis du périmètre étudié.