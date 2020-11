ACPM : les sites d'actualités dopent l'audience numérique

Les sites d'Actualités et d'Information généraliste ont vu leur trafic fortement augmenter, malgré des niveaux déjà élevés de fréquentation, + 45% de visites au mois d’octobre (versus mois moyen 2019). Ce mois a été dense en actualités nationales (confinement, attentats etc.) et internationales comme l'élection présidentielle américaine.

Ce mois-ci, plusieurs nouveaux sites intègrent le classement de l'ACPM comme le site du Groupe Le Moniteur & Co, le site mobile Centre-presse.fr ainsi que les sites AMP Lalsace.fr, Dna.fr, Lejsl.com, Lebienpublic.com, Ledauphine.com, Estrepublicain.fr, Leprogres.fr, Lerepublicainlorrain.fr et Vosgesmatin.fr.