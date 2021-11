ACPM : les radios les plus écoutées sur le web

France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et FIP sont les 5 radios qui ont été les plus écoutées sur le Net selon le dernier classement de l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias. En octobre, la première a enregistré plus de 28 millions d'écoutes actives depuis la France. La deuxième, RMC, est elle aussi au-dessus des 20 millions d'écoutes actives.

Radio France place 6 de ses 7 radios dans le Top 15 : France Inter, franceinfo, FIP, France Culture, France Bleu et France Musique. Radio France est le réseau qui a enregistré le plus d'écoutes actives sur cette période grâce à ses 76 flux différents : plus de 67 millions !