ACPM : les radios les plus écoutées sur le Net

Calme plat en haut du classement mais une progression de l'audience globale de 6 points par rapport au mois de mai de l'année 2021. Radio France demeure toujours le poids lourd toute catégorie avec plus de 76 millions d'écoutes actives générés grâce à 76 flux différents. L'entreprise place 4 de ses 7 radios dans le Top 10 (France Inter, franceinfo, FIP et France Culture). À la 45e place, France Bleu Provence est la locale la plus écoutée du réseau France Bleu avec 427 260 écoutes actives. Belles performances de plusieurs radios régionales dans les 50 premières places : Alouette (34e), Radio Scoop (36e), Radio Bonheur (44e), Contact FM (46e), Évasion (47e), Hit West (48e) ou encore Top Music (51e).Une partie des résultats est consultable ci-dessous. La totalité est accessible, ICI