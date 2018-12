ACPM : les radios les plus écoutées en novembre

France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et FIP. Voilà pour ce nouveau Top 5 des radios digitales les plus écoutées selon le dernier classement mensuel de l'ACPM. Radio France place 4 de ses 7 chaînes dans ce Top 5 et réalise en novembre dernier plus de 50 millions d'écoutes actives depuis la France grâce à 70 flux différents.Radio Meuh et Djam Radio jouent toujours des coudes dans le Top 25. la première se se classe à la 11e place devant Radio Classique ou encore France Musique et la seconde en 18e position devant M Radio et Jazz Radio. Au classement des marques, France Bleu Haute Normandie est la station du réseau local de Radio France la plus écoutée avec plus de 220 000 écoutes actives.Tous les résultats sont consultables ICI