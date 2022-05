ACPM : les podcasts les plus écoutés en avril

Le podcast "Transfert" produit par Slate a été le podcast le plus téléchargé en avril dernier selon l'ACPM : 813 979 téléchargements depuis la France et 1 016 317 à l'international. Le podcast "Métamorphose, éveille ta conscience" se classe en 2e position. Il est suivi par "Code Source" du Parisien. "La Story" et "Montreux Comedy" complètent le Top 5. Slate domine le classement par groupes avec plus de 1.2 million de téléchargements devant AirZen Radio ou encore les podcasts du groupe Rossel. Le classement par marques est tenu par Binge Audio. Avec 12 podcasts et 2 314 épisodes, le syudio a enregistré 1 203 633 téléchargements depuis la France en avril dernier.Les principaux résultats sont accessibles ci-dessous. L'intégralité des classements est en ligne ICI