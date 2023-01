ACPM : les audiences des podcasts en décembre

Slate se positionne comme le premier réseau de podcasts en France avec 1 605 784 téléchargements en décembre depuis la France grâce à ses 19 podcasts et ses 1 351 épisodes. Binge Audio tient la première position du classement par marque avec 1 379 825 téléchargements, 13 podcasts et 2 507 épisodes.En décembre, "Les Actus du jour" produit par Hugo Décrypte aura été le podcast le plus téléchargé depuis la France avec 1 108 409 téléchargements. Suivent "Transfert" de Slate, "Métamorphose, éveille ta conscience" de Métamorphose, "Crimes et histoires vraies" de Studio Minuit et "Code source" le podcast du quotidien Le Parisien.Une partie du classement est visible ci-dessous et l'intégralité est ICI