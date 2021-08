ACPM : le classement des sites et des applications

Ce mois-ci, l’ACPM partage un focus sur la part des usages en mobilité (voir ci-dessus), une part qui continue de progresser depuis un an. En juillet 2021, 79% des visites sont issues d'un écran mobile versus 76% en juillet 2020.Dans le classement des applications (lié à la mobilité) quelques radios jouent des coudes : franceinfo, Radio France, France Inter et RMC sont le Top 30. Un peu plus loin, on trouve NRJ, France Bleu et Europe 1. Dans le classement des sites, c'est beaucoup plus compliqué. On retiendra néanmoins, et une nouvelle fois, la performance du site francebleu.fr à la 23e place.Une partie des audiences est accessible ci-dessous. Dans leur intégralité, le classement des sites est disponible ICI et celui des sites LÀ