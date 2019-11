ACPM : le classement des sites et applications

Pour le classement des sites, les sites franceinfo.fr (111 412 429 visites pour 172 798 661 de pages vues), francebleu.fr (25 417 158 visites), europe.fr (14 994 642 visites), franceinter.fr (14 320 842 visites), rfi.fr (13 954 699 visites) et franceculture.fr (11 291 235 visites) sont les sites "radio" les plus visités en octobre dernier. Pour le classement des applications, les radios y sont plus nombreuses. On retiendra la présence à la 96e place de la radio régionale Tendance Ouest mais aussi et surtout la domination écrasante de l'application Snapchat avec plus de 2 milliards 300 millions de visites totales.Le classement des sites fixes et mobiles est ICI . Le classement des applications est ICI