ACPM : le Top 15 des podcasts les écoutés en France

Il faut souligner que, suite au classement pilote du mois de juin dernier (lire ICI ), l'ACPM a enregistré de nombreuses adhésions, au cours de l’été, d’éditeurs de Podcasts tels que Bababam et Fabrice Florent, ainsi que Les Echos et L'Indépendant. Par ailleurs, un acteur majeur de la radio, Radio FG, a soumis ses podcasts dits de "Replay" à la certification. En juillet (1 112 834) comme en août (945 211), Binge Audio est le studio dont les podcasts sont les écoutés. En juillet, le célèbre podcasts "Les couilles sur la tables" est le podcast le plus écouté avec 440 942 téléchargements depuis la France.L’ACPM rappelle que Saooti rejoint Acast et Audi-on dans la liste des membres associés labélisés ACPM. Ce Label garantit à tous leurs clients une conformité totale avec les exigences drastiques de l’ACPM et leur permet d’envisager sereinement une certification de leurs chiffres. D’autres devraient rejoindre très prochainement cette liste de partenaires.Les résultats sont consultables ci-dessous ou téléchargeables ICI pour juillet et LÀ pour août.