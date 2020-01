ACPM : la fréquentation des sites et applications unifiés

Entre ces deux classements, les radios sont plus à l'aise dans celui des applications mobiles et tablettes même si la concurrence est féroce : franceinfo, France Inter, RMC, Radio France, NRJ, Europe 1, France Bleu, France Culture et RFI apparaissent dans les 50 premières places. C'est un autre son de cloche dans le classement des sites fixes et mobiles, classement dominé par les sites de Orange, Télé-Loisirs, Le Figaro, BFMTV et Ouest-France. Encore une fois, franceinfo.fr, francebleu.fr, rfi.fr, europe1.fr et franceinter.fr parviennent à se maintenir dans les 50 premières places.L'ensemble des résultats est accessible ICI et ICI