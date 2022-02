ACPM : la diffusion des podcasts en janvier

En janvier 2022, pas ou peu de changements dans le classement mensuelle de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. le podcast "Culture générale" de Choses à savoir est toujours très largement à la première place avec plus de 1.4 million de téléchargements grâce à 1 593 épisodes. Les podcasts phares de Slate, Le Parisien, Bliss Stories et Métamorphose complètent le Top 5. Le réseau Choses à savoir se place également à la première du classement par marques avec plus de 3 millions de téléchargements depuis la France.Au classement par groupe, on retrouve Slate, le Parisien, Studio Minuit, Prisma et... AirzenRadio.Une partie du classement est accessible ci-dessous ou, dans son intégralité, ICI