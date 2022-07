ACPM : l'audience des sites et des applications

Les sites et applications de la catégorie "Médias en région" représentent près de 28 millions de visites par jour en juin 2022, soit une hausse de 10% par rapport à juin 2021. Comme en témoigne le Top 10 des visites sur les supports des médias régionaux (sites et applications réunis pour le mois de juin 2022), le site et l'application de France Bleu ont enregistré près de 31 millions de visites en juin, une audience en hausse de 12 points par rapport au mois de juin 2021.Les principaux résultats sont consultables ci-dessous. L'intégralité est ICI