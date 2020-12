ACPM : l'audience des sites et des applications

C'est la presse écrite qui occupe les meilleurs places au sein du classement des sites fixes et mobiles. Quelques radios apparaissent néanmoins dans les 50 premières places : francebleu.fr (26e), europe1.fr (33e), franceinter.fr (37e) ou encore rfi.fr (45e) et franceculture.fr (48e). En revanche, dans le classement des applications, qui renvoie à la mobilité, les radios y sont davantage présentes : franceinfo, France Inter, Radio France, RMC, NRJ, Europe 1, France Bleu, France Culture et RFI sont le Top 50.L'ensemble des classements est visible ci-dessous. Le classement des sites fixes et mobiles est accessible ICI . Le classement des applications est consultable LÀ