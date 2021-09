ACPM : l'audience de la presse française

L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias a dévoilé les chiffres intermédiaires de diffusion et de fréquentation des titres et sites des éditeurs de Presse en 2020/2021. À noter, la progression des volumes de visites enregistrés par les sites et les applications de presse, toutes familles confondues. Cette forte consommation du web entraîne une augmentation sur les 12 mois étudiés de 5.2 %.

En France, chaque jour, la presse représente 8.3 millions d'exemplaires diffusés et 78 millions de visites enregistrées.La presse "grand public" représente 95% de la diffusion de la presse et 95% des visites effectuées sur un site de presse.

Pour les 51 titres de la famille de la PQR, ce sont 3.6 millions d'exemplaires vendus en moyenne par parution et près de 23 millions de visites, en moyenne par jour.