ACPM : 19.2 millions d’écoutes actives pour Les Indés Radios

Les Indés Radios figurent dans ce classement à deux niveaux. D'abord, dans la catégorie "Groupes et Réseaux de Radios". Les 78 marques radios intégrées à ce jour (sur 131 radios membres du Groupement) représentent 393 radios et webradios diffusées sur les sites et applis. Elles cumulent 19 167 528 sessions d’écoutes actives en France pour une durée moyenne d’écoute de 41 minutes, en progression de 10 minutes vs octobre 2019.

Ensuite, au niveau des radios, dans la catégorie "Les Marques de Radios adhérentes, les plus diffusées en ligne". À noter, la performance en ligne de 5 radios qui sont dans le Top 20 : Oui FM, Radio FG, Jazz Radio, M Radio et Latina.