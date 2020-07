ACE Medias Tools devient le revendeur des solutions audio professionnelles de Digigram

"ACE Medias Tools se réjouit de pouvoir mettre l’expérience de ses fondateurs au profit des radios françaises en proposant des solutions de pointe, novatrices et évolutives. Avec notre savoir-faire et au vu du parcours remarquable de Digigram au niveau mondial, nous sommes confiants d’avoir réuni tous les éléments pour contribuer au développement des activités en France, notamment avec les nouveaux services de connexion et les codecs de communication sur IP" souligne Arnauld Vallin, le président et co-fondateur d’ACE.

Entièrement conçus et fabriqués en France, les produits Digigram offrent depuis 35 ans des solutions fiables et sécurisées pour les professionnels de la radio, et rend l’audio simplement accessible grâce à ses codecs audio avancés et ses services de connexion à distance.