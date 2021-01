A2PRL : une correspondante aux USA pour l'investiture de Joe Biden

La "bonnette rose" aux couleurs d’A2PRL est omniprésente au coeur des événements qui font l’actualité. C’est Marie-Éléonore Noiré correspondante aux États Unis, qui incarne désormais la voix de l’agence, outre-Atlantique de l’agence de presse audio, leader de l’information à destination des radios, basée à Toulouse (Groupe Mediameeting).A2PRL adhère au syndicat des agences de presse et n’emploie que des journalistes professionnels. "La puissance de cette structure, conjuguée à son expérience, lui permet de mettre disposition de ses abonnés un service rigoureux, des productions contrôlées et enrichies de contenus, 7 jours sur 7 et 24h sur 24" indique un communiqué.