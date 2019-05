A2PRL : nomination d'une correspondante aux États-Unis

Désormais largement reconnue dans l’univers des agences de presse métropolitaines, A2PRL, souhaite encore renforcer son offre et ses contenus. Avec la priorité de toujours mieux servir les radios qui lui accordent leur confiance : "notre volonté est d’illustrer régulièrement nos éditions nationales ou locales, par des éclairages sonores internationaux. Les élections européennes vues par les USA, les 50 ans du premier pas de l’homme sur la lune, Donald Trump candidat à un second mandat et des adversaires qui commencent à se dévoiler"… Bref, l’actualité des prochains mois sera aussi américaine pour A2PRL.