À Québec, le congrès "Les Jours de la Radio" se prépare

À Québec, diffuseurs, créateurs, promoteurs et autres acteurs de l’industrie se réuniront pendant 2 jours (les 8, 9 et 10 novembre) autour d’activités variées, pour réfléchir aux enjeux de la radio locale, échanger et tisser des liens. Cette année, l’événement grandit grâce au partenariat entre l’ARCQ et l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARCC). Ce congrès réunira donc plus de 60 stations radios communautaires des quatre coins du Canada, des intervenants spécialisés du monde entier, ainsi que "Les rendez-vous de l’ADISQ". Le congrès se déroulera au Château Laurier. 4 forfaits sont disponibles pour participer à cet événement (Inscriptions ICI ).