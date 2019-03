96% des internautes écoutent des contenus audio chaque mois

Aux côtés d’un média radio transgénérationnel qui touche chaque mois plus de 9 internautes sur 10, et plus de 80% des 15-24 ans, le paysage audio s’étoffe. Certaines pratiques comme le streaming musical sont déjà bien installées avec 37.5% d’utilisateurs mensuels. D’autres sont encore assez confidentielles comme l’écoute de podcasts natifs ou encore de livres audio. Tous ces usages audio confondus touchent chaque mois 96% des internautes. Les publics des offres de streaming musical, de podcasts natifs et de livres audio sont souvent plus jeunes que la moyenne, plus CSP+, et dans certains cas, plus franciliens. Ces contenus audios attirent des publics proches de ceux de la radio en replay. En moyenne, sur une journée, la radio représente 65% du volume d’écoute consacré aux contenus audio, la musique 34%, les podcasts natifs 0,7% et les livres audio 0,5%.