94.4% des français utilisent les réseaux sociaux

Nous comptons 60.9 millions d'utilisateurs d'Internet en France, soit 93% de la population. Les française passent 5h34 par jour en ligne (une légère baisse de 3 minutes par rapport à l’année dernière), dont 2h19 via nos téléphones selon le Digital 2022 publié par Hootsuite et We Are Social.

Plus de 95% des internautes français de 16-64 ans ont un smartphone aujourd'hui. Un peu plus de 46% détiennent une tablette (-5.7% par rapport à l’année dernière) ; plus de 41% une console de jeux vidéo. Plus de 20% portent une montre ou un bracelet connecté (+23% par rapport à l’année dernière). Et enfin, plus de 12% utilisent des objets connectés à la maison (+23%) et 4.4% un casque de réalité virtuelle (+12.8%).