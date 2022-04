886 000 auditeurs se réveillent en écoutant RFM

Les 2 programmes phares de la station sont en progression. "Le Meilleur des Réveils" gagne 25 000 nouveaux auditeurs en 1 an. Ainsi, Élodie Gossuin, Albert Spano, Marc-Antoine Le Bret et Pascal Atenza réveillent 886 000 auditeurs. "Le 16/20", présenté par Marie-Pierre Schembri et Pat Angeli progresse également avec 97 000 auditeurs de plus que l’année dernière et +0.4 point de part d’audience. Grâce à un positionnement sur son cœur de cible adulte, la station est en hausse en audience cumulée (+0.3 point) et en part d’audience (+ 0.5 point) sur les 35-49 ans.

"Avec une programmation musicale riche et un contenu éditorial toujours plus innovant (avec notamment l’arrivée récente de Philippe Manœuvre les jeudis soir), RFM ne cesse d’être à l’écoute des attentes de ses auditeurs" indique un communiqué.