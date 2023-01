85.3% des Français sur Internet tous les jours

Dans un contexte inflationniste, de préparation des fêtes et de promotions saisonnières, les sites marchands généralistes ont rassemblé 46.4 millions d’internautes en novembre, soit plus de 7 Français sur 10 (73.1%). Parmi eux, 18,7 millions de visiteurs uniques ont fréquenté cet univers chaque jour, ce qui représente 29.4% de la population : une proportion équivalente à celle de novembre 2021. Plus des deux tiers de ces visiteurs quotidiens (67.5%) ont exclusivement utilisé leur mobile, soit 8 points de plus par rapport à l’an dernier.

Avec un pic à 20.4 millions de visiteurs uniques relevé le vendredi 25 novembre, le Black Friday s’impose de nouveau comme la journée la plus fréquentée du mois pour les sites marchands généralistes.