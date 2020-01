7 203 000 auditeurs pour les radios du groupe Lagardère

Plus de 2.1 millions d’auditeurs écoutent RFM chaque jour. En audience cumulée comme en part d’audience la station a progressé en 1 an : + 98 000 auditeurs et +0.1 point de PDA. "Cette bonne santé est le reflet d’un positionnement solide sur son cœur de cible adulte". Ainsi, RFM est en nette progression sur les 35-49 ans : +0.4 point d’AC et +0.9 point de PDA. La station est également portée par une matinale forte : chaque matin entre 6h et 9h30 Elodie Gossuin et Albert Spano réveillent plus de 1.1 million d’auditeurs. Avec + 128 000 nouveaux fans Le Meilleur des Réveils affiche la plus forte progression des musicales. Grâce à la qualité et à la diversité de son format musical, au talent de ses animateurs, RFM est écoutée chaque jour 1 heure 31 minutes et réunit toujours plus d'auditeurs.