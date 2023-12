600 emplois supprimés à CBC/Radio-Canada

Radio-Canada et CBC devront chacune supprimer environ 250 emplois, alors que le reste se fera dans le service "Technologies et Infrastructures" et dans d’autres services institutionnels. Chaque secteur amorcera ces compressions progressives en fonction de son plan d’affaires et de ses exigences opérationnelles. Certaines démarches débutent immédiatement, mais la plupart seront mises en œuvre au cours des 12 prochains mois. CBC/Radio-Canada réduira aussi ses budgets de programmation en français et en anglais en prévision du prochain exercice financier, incluant près de 40 millions de dollars en moins pour les productions indépendantes qu’elle commande et les émissions qu’elle acquiert.