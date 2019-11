6 904 000 auditeurs pour les radios du groupe Lagardère

RFM, "la radio du meilleur de la musique" occupe une fois encore une place forte dans le quotidien de ses auditeurs. Dans un marché des musicales très concurrentiel, et très concurrencé, RFM est la radio avec les auditeurs les plus fidèles : chaque jour elle est écoutée en moyenne 1h48min. Sa part d’audience très solide à 3.3% lui permet de s’affirmer comme 2e musicale adulte, et ce sur l’ensemble de sa grille : succès du "Meilleur des réveils" animé chaque matin par Elodie Gossuin et Albert Spano, succès de la musique en journée, succès du 16/20 présenté par Marie-Pierre Schembri et Pat Angeli. Chaque jour, plus de 2 100 000 auditeurs écoutent RFM, soit 3.9% d’audience cumulée.