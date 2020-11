6 492 000 auditeurs pour les radios du groupe Lagardère

Virgin Radio enregistre une audience cumulée (5h/24h) de 3.4%. Quotidiennement, la station rassemble 1 870 000 auditeurs. Arrivé aux commandes du Virgin Tonic (7h/10h) à la rentrée, Manu Payet suscite immédiatement l’adhésion des 35-49 ans. Manu Payet et son équipe enregistrent une hausse de +16% de part d’audience en 1 an. Grâce à sa matinale et son format Pop Rock Electro, Virgin Radio se renforce en journée (5h/24h) sur la cible des 35-49 ans (+0,2 pt de PdA en 1 an et +0,6 point de PdA par rapport à mai/juin 2020).