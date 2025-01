5 bonnes raisons d'assister au Paris Radio Show

#1 Explorer les dernières innovations du secteur

Le Paris Radio Show est une vitrine exceptionnelle pour découvrir les technologies et outils qui révolutionnent la radio et l’audio digital. De l’intelligence artificielle à l’audio immersif en passant par le DAB+ et les nouvelles interfaces utilisateurs, assistez à des démonstrations en direct et échangez avec les exposants pour mieux comprendre ces innovations. Vous repartirez inspiré et avec des solutions concrètes pour vos projets.



#2 Rencontrer les leaders et experts de l’industrie

Avec des intervenants de renom, des représentants d’organisations clés comme WorldDAB, l’ARCOM et des grandes radios, le Paris Radio Show est l’occasion de dialoguer avec des experts influents. Ces rencontres permettent de poser vos questions, d’obtenir des retours d’expérience et de mieux comprendre les grandes tendances qui façonnent l’avenir de l’audio et de la radiodiffusion.



#3 Assister à des conférences et tables rondes captivantes

Le programme de conférences a été pensé pour offrir un maximum de valeur : keynotes inspirantes, analyses de cas concrets, panels interactifs sur des thèmes comme l’IA, la publicité ciblée ou les nouveaux formats de contenu audio. Chaque session est conçue pour enrichir vos connaissances et vous apporter des idées innovantes à appliquer dans votre propre activité.



#4 Étendre votre réseau et multiplier les opportunités

Le Paris Radio Show est un lieu de rencontres unique où se croisent dirigeants, créateurs, ingénieurs et passionnés de l’audio. Que vous veniez pour renforcer vos relations existantes ou pour développer de nouveaux partenariats, cet événement vous offre l’opportunité de construire un réseau solide dans un cadre convivial et inspirant.



#5 Vivre une expérience immersive et stimulante

Installé dans les 2 000 m² de La Bellevilloise, le salon propose une ambiance dynamique et créative, avec des espaces d’exposition modernes, des zones de networking confortables et des animations qui rythment les deux journées. Des démonstrations live aux moments de convivialité dans l’espace restauration, tout est pensé pour que vous profitiez pleinement de votre expérience.