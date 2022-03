47FM s'affiche et s'installe en ville

Des invités seront également présents pour parler de leur ville et des attraits du territoire à quelques jours des vacances d’avril. Le premier rendez-vous se déroulera à Fumel (à l'épicerie/café "L'Essentiel") ce mardi 29 mars, suivi de Marmande (Place du Marché) le 30 mars. Ensuite, Nérac le 6 avril et pour Villeneuve-sur-Lot (place de l'église Sainte-Catherine) le 7 avril.

Par ailleurs, la radio a également dévoilé hier lundi, sa prochaine campagne de communication, campagne déclinée sur les bus de l’agglomération agenaise, dans la presse locale et sur ses réseaux sociaux.

47 FM diffuse ses programmes à Agen (87.7), à Nérac (96.2), à Fumel (87.6), sur son application mobile et sur 47fm.net.