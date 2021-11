4.1 millions de téléspectateurs pour les NRJ Music Awards

Et après l'émission, la compilation. Composée de 3 CD, celle-ci réunit une nouvelle fois les plus grands artistes français et internationaux tels que Ed Sheeran, Dua Lipa, Gims, Ava Max, Clara Luciani, The Weeknd, Louane, Imagine Dragons, Soprano, Coldplay, The Kid Laroi & Justin Bieber, Kungs, Dadju… Distribuée par Warner Music, elle regroupe pas moins de 66 titres. Une édition collector comprenant 4 CD (87 titres) est également disponible. Ces deux éditions classique et collector sont également disponibles en téléchargement légal.

Cette compilation NRJ Music Awards séduit toujours autant les amateurs de musique. En 2020, elle a été certifiée Disque d’or et s’est classée n°1 du Top Compilations pendant 15 semaines consécutives. Et le succès est toujours au rendez-vous cette année car la compilation est entrée directement n°1 des ventes de compilations en France, dès sa sortie.