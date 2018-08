319 600 auditeurs quotidiens pour Radio Scoop

Comment reconnait-on un lyonnais, un stéphanois, un mâconnais, un clermontois ?... Ils écoutent Radio Scoop. À Lyon3 et dans le Rhône, dans la Loire, à Saint-Étienne, au Puy-en-Velay ou à Mâcon, comme dans la plupart des villes et des départements dans lesquels elle diffuse ses programmes, Radio Scoop s’impose en tête de l’audience des radios locales et musicales. "Ce succès grandissant dans un contexte de forte concurrence, auprès d’un auditoire familial, s’explique par l’attachement de Radio Scoop à des valeurs de proximité et d’encrage dans le quotidien de ses auditeurs" explique la station.